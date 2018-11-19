"Многие поздравляют меня с третьим 16-летием, но я никогда не состарюсь". Медведева благодарит за поздравления

В понедельник, 19 ноября, 19 лет исполнилось российской фигуристке обладательнице двух серебряных наград Олимпиады в Пхенчхане, двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой. Спортсменка поблагодарила за поздравления в Сториз в своем Инстаграме.

- Спасибо каждому за поздравления. Это очень необычный день рождения для меня. Дело в том, что я вчера и сегодня весь день получала сообщения с поздравлениями, хотя вчера было 18-е, а сегодня 19-е. Все дело в разнице во времени, а я нахожусь сейчас в Канаде.Российская сторона поздравляла меня вчера, хотя кто-то дождался канадского времени. Многие поздравляют меня с третьим 16-летием, четвертым 15-летием, но кто бы что не хотел - я никогда не состарюсь. Моя сила - в тех людях, кто в меня верит. Спасибо за поздравления, - сказала Медведева на роликах в своих Сториз.