Миша Ге: "Нас с Ханю и Медведевой сравнивали с героями "Гарри Поттера"

Постановщик программ Миша Ге сказал, что ему не удается поработать с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой из-за плотного графика соревнований и выступлений в шоу. Он отметил, что в будущем сотрудничество с российской фигуристкой возможно.

– Судя по фотографиям с банкетов, вы здорово подружились с Юдзуру Ханю и Евгенией Медведевой…

– Это так, мы действительно очень хорошие друзья. У нас общие интересы, темы для разговора, приколы и шутки. Все немножко азиаты и в чем-то похожи характерами. Иногда понимаем друг друга без слов. Кто-то нам даже сказал, что мы как Рон и Гермиона в "Гарри Поттере". Ну, наверное, так и есть, только в ледовом формате.

– Есть мнение что Медведева и Ханю действительно из космоса – сумасшедше талантливые и работоспособные. В общении ощущаете это?

– Когда мы общаемся втроем, то не задумываемся об этом. Но они оба очень талантливые спортсмены, у которых я сам учусь и которых очень уважаю. Всегда за них болею и желаю им успехов, побед и, конечно, здоровья.

– Не предлагали Жене поставить программу или создать какой-то новый образ?

– Мы разговаривали об этом еще несколько лет назад. К сожалению, из-за нашего плотного графика соревнований и выступлений в шоу не получилось. Но это не значит, что в будущем мы еще не поработаем вместе. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)

Полная версия интервью Миши Ге