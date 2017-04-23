12:49 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Мировой рекорд Медведевой за сумму программ будет зачтен

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Международный союз конькобежцев зачтет мировой рекорд Евгении Медведевой по сумме набранных очков за две программы на командном чемпионате мира, сообщает "Р-Спорт". Российская фигуристка установила рекорды в короткой и произвольной программе на турнире, однако в протоколе отсутствовала суммарная оценка. Кроме того, на соревнованиях в Токио не проводилась жеребьевка. Тем не менее, ISU все же принял решение засчитать рекорд Медведевой как официальный.

Таким образом, на одном турнире Медведева улучшила сразу три собственных рекорда - в короткой программе (80,85), произвольной программе (160,46) и сумме балллов (241,31). 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20170423/1119497470.html

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