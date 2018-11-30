Минспорта не финансирует тренировки Медведевой в Канаде

Министр спорт РФ Павел Колобков, побывавший в гостях в редакции "СЭ", рассказал, что его ведомство не занимается финансированием тренировок фигуристки Евгении Медведевой, которая сейчас работает в Канаде с тренером Брайаном Орсером.

– Министерство спорта не имеет отношения к финансированию тренировок Медведевой в Канаде, – сказал Колобков. – Это исключительно выбор Евгении. Орсер – один из самых уважаемых мировых специалистов. У Медведевой сложный год, постолимпийский сезон, смена образа жизни, смена тренировочного процесса – все это сказывается. Но Женя – настоящий спортсмен. Она не просто так уехала в Канаду, а уехала, чтобы стать лучше. Уверен, она преодолеет временный спад и станет еще сильнее.

Напомним, Медведева уехала тренироваться в Канаду летом этого года, уйдя из группы Этери Тутберидзе.

Полностью интервью Павла Колобкова – в ближайшее время в "СЭ"