Министр здравоохранения Казахстана рассказал о причинах смерти Тена

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов - о гибели фигуриста Дениса Тена.

- Сегодня в 14.56 в Алма-Ате поступил вызов скорой помощи о том, что неизвестный мужчина на улице находится с ножевым ранением, через две минуты вызов был передан бригаде, через 10 минут приехала бригада. Там уже выяснилась личность пострадавшего, - цитирует министра zakon.kz. - Через 11 минут Тен был доставлен в стационар местный, по пути было извещено, хирурги уже ждали карету скорой помощи. По пути были начаты мероприятия по оказанию помощи, поскольку был геморрагический шок и потеря крови. Сразу взяли его в реанимацию, на операцию, в течение двух часов пытались спасти, но не удалось, к сожалению. В 17.30 констатировали смерть. Причина – большая кровопотеря вследствие ножевого ранения.

На спортсмена напали с ножом в Алма-Аты, он потерял три литра крови. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда фигурист настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Дениса Тена доставили в больницу в тяжелом состоянии и экстренно отправили на операцию. Врачи боролись за его жизнь больше двух часов, но их усилия оказались тщетными.

Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. На зимних Олимпийских играх 2014 года он завоевал бронзовую медаль. Ему было 25 лет.

В сети появилось видео с Теном за два часа до трагедии