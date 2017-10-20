Михаил Коляда: "Я не придаю значения тому, какие ожидания со мной связываются"

Действующий чемпион России Михаил Коляда отметил, что рост компонентной оценки не должен влиять на технику. Фигурист также добавил, что он не придает значения тому, какие ожидания на него возлагаются.

– Сезон как сезон, – сказал Коляда. – Я не придаю значения тому, какие ожидания со мной связываются. Но рост компонентной оценки не должен влиять на технику. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)

Отметим, что Коляда в короткой программе на российской этапе "Гран-при" в Москве набрал 85,79 балла и занимает 4 место. Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу, 21 октября.