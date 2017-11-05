Михаил Коляда: "В Финале "Гран-при" на какие-то медали мне претендовать очень сложно"

Победитель этапа "Гран-при" в Китае россиянин Михаил Коляда отметил, что рассчитывает на пьедестал Финала серии только, если его конкуренты допустят ошибки.

В субботу Коляда завоевал золото третьего этапа "Гран-при" Cup of China, прошедшего в Пекине. Ранее фигурист стал третьим на московском этапе. С большой долей вероятности он стартует в решающем турнире. Финал серии состоится 7-10 декабря в японской Нагое.

- Да вообще все понятно мне – я поеду кататься спокойно, - цитирует "Р-Спорт" Коляду. - На сегодняшний день я понимаю, что на какие-то медали мне претендовать очень сложно. Такой вариант есть, но если я откатаюсь идеально, а кто-то ошибется.