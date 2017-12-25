Михаил Коляда: "Стараюсь не читать о себе"

Двукратный чемпион России Михаил Коляда в интервью "СЭ" отметил, что старается не обращать внимания на различные обсуждения. По словам спортсмена, он не читает то, что пишут о нем.

– Вы не могли не понимать, что так будет, как только вы станете лидером. Что чем выше будут результаты и амбиции – тем больше будет и обсуждений. Так было и с Максимом Ковтуном, и с Евгением Плющенко, и с другими.

– Естественно. Я прекрасно понимаю, что обсуждают и будут обсуждать. И с каждым годом все больше и больше. Просто сам стараюсь с каждым годом быть от этого все дальше и дальше. Стараюсь не читать ничего. И даже меняю тему, если кто-то начинает об этом говорить. Например, родители. Говорю им, чтобы они тоже ничего не читали. Они ведь начинают переживать, волноваться. Потом я приезжаю, они начинают прочитанное мне пересказывать. Но мне это знать не обязательно.

– Удается убедить?

– Да. Они молодцы, честно, и стараются следовать моему совету.

– Получается, веб-серфинг, указанный у вас в качестве хобби в профайле на сайте ISU, можно оттуда убирать?

– Почему? Я не читаю про себя, а что-то другое – с удовольствием. Какие-то статьи, все, что заинтересует. Иногда это что-то небольшое, но потихоньку информация в голове накапливается. В жизни помимо фигурного катания на самом деле уйма тем. И у меня в интересах тоже. Так что веб-серфинг можно оставить, все правильно. (Екатерина КУЛИНИЧЕВА)

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