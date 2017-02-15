Михаил Коляда: "Секретами с Ковтуном не делимся"

Российский фигурист Михаил Коляда похвалил Максима Ковтуна за успешное выступление на чемпионате Европы-2017. Золото турнира выиграл Хавьер Фернандес из Испании. Ковтун завоевал серебро, а Коляда - бронзу.

- В прошлом году у меня была малая медаль чемпионата Европы, - цитирует официальный сайт Федерации фигурного катания России Коляду. - В этом и малая, и большая. Но я не придаю этому большого значения. Есть медаль – хорошо. Нет – будем работать дальше. Медаль и звание всегда добавляют груза ответственности и более пристального внимания со стороны. С этим надо уметь справляться.

- Кто из фигуристов удивил?

- Хави. В короткой программе он показал себя с лучшей стороны. Вытаскивал все прыжки. А это качество настоящего чемпиона. Меня поразило то, как он может это делать, и неважно, в каком он состоянии, в каком настроении. Хави выходит и делает. И в произвольной программе было видно, как ему тяжело. Особенно после падения, а это сильно сбивает, по себе знаю. Но он боролся до самого последнего элемента и не бросал. Еще и с залом играл. Это дорогого стоит.

- На этом чемпионате Европы выступали и наши фигуристы. Максим Ковтун стал серебряным призером.

- Я не настолько близко общаюсь с Максом. У него своя дорога, у меня своя. Мы секретами не делимся. Соперники все-таки. Но Макс молодец, что собрался. После Фернандеса кататься тяжело. Когда Хави вышел на поклон и зал взорвался овацией, а Макс в этот момент находился за бортиком и готовился, могу представить, насколько все это психологически сложно. Но Максим справился.