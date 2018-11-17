Михаил Коляда: "Сегодня меня сбила музыка"

Российский фигурист Михаил Коляда, набравший по итогам двух программ 225,45 балла на московском этапе "Гран-при", отметил, что прокат произвольной программы дался ему тяжело, а провал во второй половине программы после удачно исполненных четверных прыжков в начале выступления повлиял тот факт, что он ехал чуть позже музыки.

– Многие говорят мне, что не надо слушать музыку, а я так не могу, катаюсь под нее, – сказал Коляда. – Спасибо всем переживавшим за меня, мне безумно приятно, но я старался об этом не думать. Неудачная тренировка? А у кого она удачная в 7.45 утра? По изменениям в программах к чемпионату страны пока ничего не знаю, но четверной лутц на тренировках делаю. Когда сделаю удачно в программе четверные, то не расслабляюсь. Расслабиться могу только после того, как встану в финальную позу. Сейчас после того, как у мужчин убрали из произвольной программы 30 секунд, времени на передышку нет совсем.

После неудачных выступлений на двух этапах "Гран-при" Коляда лишился шансов на выход в финал серии. (Екатерина Беспалова)