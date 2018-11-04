Михаил Коляда: "Отрицательный результат - тоже результат"

Российский фигурист Михаил Коляда, занявший четвертое место на этапе "Гран-при" в Хельсинки, заявил, что не разочарован из-за ошибок в программах. По его словам, отрицательный результат - это тоже результат.

Коляда дважды упал в произвольной программе с четверных прыжков. Накануне в короткой программе он допустил "бабочку" и "степ-аут" на выезде с четверного прыжка.

- Понимал, что не в той кондиции, чтобы все делать. Будем работать, - цитирует "РИА Новости" Коляду. - А разочаровываться ни в чем не надо. Что было, то было, отрицательный результат - тоже результат.

Ошибки на прыжках технические. Может быть, дыхание сбилось после падения на сальхове, может быть, паузу надо было подольше взять. Все остальное, кроме четверных, я сегодня сделал. Голова, руки, ноги работали нормально.

Нынешние ошибки не являются продолжением тех, что делал в прошлом сезоне. Прошлый сезон я, если честно, не помню. Каждый сезон начинается по-новому. Все, что было, остается в прошлом, надо двигаться вперед.