23:07 19 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Михаил Коляда: "Несмотря на падения, не хочу прыгать одни четверные тулупы"


Российский фигурист Михаил Коляда, который стал бронзовым призером чемпионата Европы, набрав 258,9 балла, подчеркнул, что не хочет выполнять только тулупы. Спортсмен, упавший с четверных лутца и тулупа, отметил, что бывало и хуже.

 
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– Прыгать одни тулупы, как десять лет назад? Сейчас другое время и мы стараемся идти в ногу с ним, но пока так, – сказал Коляда. – Нормально, бывало и хуже, а об Олимпийских играх стараюсь не думать – так проще.

При этом Коляда добавил, что падения с четверных прыжков не способны сбить его с программы.

– Сделал, забыл, поехал к следующему элементу, – отметил он. – Но вообще, понимаю, что со стороны эти падения разрушают целостность программы, но без четверных сейчас никуда.

Напомним, что победителем соревнований стал испанец Хавьер Фернандес, набравший 295,55 балла. (Екатерина БЕСПАЛОВА)

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