09:51 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Михаил Коляда: "На новый год съем очень много мандаринов"

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Чемпион России-2016 Михаил Коляда в интервью агентству "Р-Спорт" признался, что воспринимает Новый год как небольшие каникулы. Он отметил, что для спортсмена это, прежде всего, возможность хорошо отдохнуть.

 
Михаил КОЛЯДА.Михаил Коляда: "Ехал на чемпионат России, как на праздник"

– Новый год на носу, и все мы ждем его, чтобы отпраздновать и, в конце концов, набраться сил и выспаться…

– Действительно, чтобы выспаться, ведь уже 2 января мы едем на сборы!

– Для фигуристов Новый год это…

– Мини-каникулы! Можно ни в чем себе не отказывать в еде, выспаться, спокойно поделать свои дела, на которые обычно нет времени.

– А вы часто отказываете себе в какой-то еде?

– В принципе нет. Обычно себе ни в чем не отказываю. Примерный рацион питания я для себя вымерил – на завтрак, обед и ужин. Стараюсь придерживаться его.

– А что будет на Новый год, чего обычно себе не позволяете?

– Очень много мандаринов! Просто я люблю мандарины. Десять килограммов не съем, конечно, но три в одно лицо стрескать – запросто.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161230/1114413406.html

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