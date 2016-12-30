Михаил Коляда: "На новый год съем очень много мандаринов"

Чемпион России-2016 Михаил Коляда в интервью агентству "Р-Спорт" признался, что воспринимает Новый год как небольшие каникулы. Он отметил, что для спортсмена это, прежде всего, возможность хорошо отдохнуть.

– Новый год на носу, и все мы ждем его, чтобы отпраздновать и, в конце концов, набраться сил и выспаться…

– Действительно, чтобы выспаться, ведь уже 2 января мы едем на сборы!

– Для фигуристов Новый год это…

– Мини-каникулы! Можно ни в чем себе не отказывать в еде, выспаться, спокойно поделать свои дела, на которые обычно нет времени.

– А вы часто отказываете себе в какой-то еде?

– В принципе нет. Обычно себе ни в чем не отказываю. Примерный рацион питания я для себя вымерил – на завтрак, обед и ужин. Стараюсь придерживаться его.

– А что будет на Новый год, чего обычно себе не позволяете?

– Очень много мандаринов! Просто я люблю мандарины. Десять килограммов не съем, конечно, но три в одно лицо стрескать – запросто.