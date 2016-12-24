Михаил Коляда: "На чемпионате России настраивал себя на неожиданности"

Чемпион России-2016 Михаил Коляда назвал национальное первенство нервным и напряженным турниром. По словам фигуриста, он изначально настраивался на серьезную конкуренцию.

- Чемпионат России всегда очень нервный и напряженный старт, с высокой конкуренцией, - сказал Коляда. - Пусть и не с такой высокой, как в Японии или США.

– Вы ожидали, кстати, что наиболее серьезное соперничество вам окажет не Максим Ковтун и не Сергей Воронов, а Александр Самарин?

– Я чего угодно ожидал – заранее настраивал себя на любые неожиданности. Потихонечку издалека следил за всеми ребятами, прикидывал, кто из них может "выстрелить". Так что сильного удивления не испытывал. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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