Михаил Коляда: "И короткую, и произвольную я прокатал даже не средне, а как-то совсем плохо"

Российский фигурист Михаил Коляда считает свои ошибки на чемпионате Европы в Остраве следствием психологической неготовности. Он набрал 250,18 балла по сумме короткой и произвольной программ и занял третье место. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес (294,84). Еще один россиянин, Максим Ковтун, (266,80) стал вторым.

– И короткую, и произвольную я прокатал не хорошо и даже не средне, а как-то совсем плохо, – приводит ТАСС слова Коляды. – Думаю, пока это связано с психологической неготовностью, потому что физически я был готов очень хорошо. Первый аксель я сделал – первый барьер был пройден. Когда ехал на второй аксель, я был полностью уверен, что сделаю его, но почему-то поторопился. Надо было чуть-чуть плечи подержать. Приедем в Питер, будем все это разбирать с тренером.