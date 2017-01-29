01:44 29 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Михаил Коляда: "И короткую, и произвольную я прокатал даже не средне, а как-то совсем плохо"

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Российский фигурист Михаил Коляда считает свои ошибки на чемпионате Европы в Остраве следствием психологической неготовности. Он набрал 250,18 балла по сумме короткой и произвольной программ и занял третье место. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес (294,84). Еще один россиянин, Максим Ковтун, (266,80) стал вторым.

– И короткую, и произвольную я прокатал не хорошо и даже не средне, а как-то совсем плохо, – приводит ТАСС слова Коляды. – Думаю, пока это связано с психологической неготовностью, потому что физически я был готов очень хорошо. Первый аксель я сделал – первый барьер был пройден. Когда ехал на второй аксель, я был полностью уверен, что сделаю его, но почему-то поторопился. Надо было чуть-чуть плечи подержать. Приедем в Питер, будем все это разбирать с тренером.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980042

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