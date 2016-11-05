Михаил Коляда: "Хотел чистого проката, но силенок не хватило"

Россиянин Михаил Коляда, ставший четвертым на этапе "Гран-при" в Москве отметил, что ему не хватило сил показать чистую произвольную программу. После короткой программы он шел третьим, но после произвольной откатился на четвертую строчку.

- Я не думал о месте, которое могу занять, я хотел чистого проката, но силенок не хватило, - цитирует ТАСС Коляду. - И откатай я чисто и займи четвертое место, мне было бы приятно. Оценки сегодня получил соответствующие прокату.

Менять ничего не буду. Я долго вхожу в сезон, и каждый старт для меня - маленькое испытание. Этап в Японии будет интересным, уже посмотрел, с кем выступать буду - хорошие ребята.