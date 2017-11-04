Михаил Коляда: "Если честно, мне пока не верится"

Победитель этапа "Гран-при" в Китае россиянин Михаил Коляда отметил, что очень счастлив. Однако, по его словам, он допустил грубые ошибки.

В субботу Коляда стал лучшим по итогам обеих программ на турнире Cup of China, проходящем в китайской столице, набрав в сумме 279,38 балла.

– Если честно, мне пока не верится. Видимо, не прошло достаточно времени, но вообще я счастлив. Не все, конечно, получилось, были и грубые ошибки, но мы будем над этим работать, – цитирует "Р-Спорт" Коляду.