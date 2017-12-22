Михаил Коляда: "Доволен результатом, но не качеством проката на чемпионате России"

Фигурист Михаил Коляда после чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге, поблагодарил болельщиков за поддержку. Спортсмен также добавил, что доволен результатом.

– Спасибо за очень классную поддержку, выступать дома очень приятно, – цитирует "Р-Спорт" Коляду. – В программе были ошибки. Результатом, так скажем, я доволен, а прокатом не совсем.

Не понял до конца, что это были за ошибки, думаю, что не успел до конца восстановиться после финала Гран-при. Тяжело, перелеты сказываются. В психологической подготовке все было классно, выходил с настроением.

Напомним, что Коляда стал победителем чемпионата России. Александр Самарин занял второе место, Дмитрий Алиев завоевал бронзу.