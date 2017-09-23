Михаил Коляда: "Четверной лутц должен был получиться рано или поздно"

Чемпион России Михаил Коляда, впервые исполнивший лутц в четыре оборота на соревнованиях, отметил, что рано или поздно это должно было произойти, так как прыжок был на подходе.

Коляда исполнил лутц в четыре оборота в произвольной программе на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Фигурист пытался делать этот прыжок на соревнованиях с начала прошлого сезона, до нынешнего момента все попытки неизменно заканчивались падениями. Причину срыва в короткой программе, где Коляда занял только 10-е место, фигурист объяснить не смог.

- Я надеялся, что четверной лутц сегодня получится, - цитирует "Р-Спорт" Коляду. - Рано или поздно это должно было случиться. Он был совсем на подходе, на тренировках получался. Вчера на тренировках отлично, например, выходил.

Но у меня была задача откатать без "бабочек", все выкрутить, а там уже как получится. Потому что "бабочки" мне, честно говоря, надоели.

Короткая программа? Сам не разобрался пока, в чем дело. Готов был отлично, настрой был хороший. После ошибок пытался собраться, но не получилось совсем.