Медведева заняла на этапе "Гран-при" во Франции 4-е место и не вышла в финал

Россиянка Евгения Медведева заняла на этапе "Гран-при" во Франции четвертое место.

После короткой программы фигуристка шла на третьем месте, набрав 67,55 баллов. За прокат произвольной программы Медведева получила 125, 26 баллов и заняла пятое место. Общая сумма баллов - 192.81. Медведева заняла итоговое четвертое место.

Еще одна россиянка Станислава Константинова набрала 134.76 баллов за произвольную программу и в сумме получила 189.67 баллов. Она заняла итоговое 5-е есто. Мария Сотскова получила за свой прокат 115.83 балла (177.59 в сумме), она стала 7-й.

Победу на этапе во Франции одержала японка Рика Кихира, набрав 205,92 балла в сумме, на втором месте - еще одна японка Маи Михара (202,81), замкнула тройку лидеров американка Брейди Теннел (197,78)

Гренобль (Франция)

"Гран-при"

Internationaux de France

Женщины

Произвольная программа

1. Рика Кихира (Япония) - 138,28



2. Брейди Теннел (США) - 136,44



3. Маи Михара (Япония) - 134,86



4. Станислава Константинова (Россия) - 134,76



5. Евгения Медведева (Россия) - 125,26



6. Марин Хонда (Япония) - 123,24



7. Мария Сотскова (Россия) - 115,83

Гренобль (Франция)

"Гран-при"

Internationaux de France

Женщины

Итог

1. Рика Кихира (Япония) - 205,92

2. Маи Михара (Япония) - 202,81

3. Брейди Теннел (США) - 197,78

4. Евгения Медведева (Россия) - 192,81

5. Станислава Константинова (Россия) - 189,67

6. Марин Хонда (Япония) - 188,61

7. Мария Сотскова (Россия) - 177,59

Финал "Гран-при" пройдет в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря.

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