Медведева заняла на этапе "Гран-при" во Франции 4-е место и не вышла в финал

Россиянка Евгения Медведева заняла на этапе "Гран-при" во Франции четвертое место.
После короткой программы фигуристка шла на третьем месте, набрав 67,55 баллов. За прокат произвольной программы Медведева получила 125, 26 баллов и заняла пятое место. Общая сумма баллов - 192.81. Медведева заняла итоговое четвертое место.
Еще одна россиянка Станислава Константинова набрала 134.76 баллов за произвольную программу и в сумме получила 189.67 баллов. Она заняла итоговое 5-е есто. Мария Сотскова получила за свой прокат 115.83 балла (177.59 в сумме), она стала 7-й.
Победу на этапе во Франции одержала японка Рика Кихира, набрав 205,92 балла в сумме, на втором месте - еще одна японка Маи Михара (202,81), замкнула тройку лидеров американка Брейди Теннел (197,78)
Гренобль (Франция)
"Гран-при"
Internationaux de France
Женщины
Произвольная программа
1. Рика Кихира (Япония) - 138,28
2. Брейди Теннел (США) - 136,44
3. Маи Михара (Япония) - 134,86
4. Станислава Константинова (Россия) - 134,76
5. Евгения Медведева (Россия) - 125,26
6. Марин Хонда (Япония) - 123,24
7. Мария Сотскова (Россия) - 115,83
Гренобль (Франция)
"Гран-при"
Internationaux de France
Женщины
Итог
1. Рика Кихира (Япония) - 205,92
2. Маи Михара (Япония) - 202,81
3. Брейди Теннел (США) - 197,78
4. Евгения Медведева (Россия) - 192,81
5. Станислава Константинова (Россия) - 189,67
6. Марин Хонда (Япония) - 188,61
7. Мария Сотскова (Россия) - 177,59
Финал "Гран-при" пройдет в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря.
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/