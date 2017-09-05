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15:02 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Медведева выступит в контрольных прокатах сборной России в Сочи


Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила состав участников контрольных прокатов в Сочи, которые пройдут 9-10 сентября. В них примет участие двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева.

Полный состав участников:

танцы на льду Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Елена Ильиных/Антон Шибнев, Алла Лобода/Павел Дрозд, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин;

мужское одиночное катание Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Александр Петров, Александр Самарин;

парное катание Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт, Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;

женское одиночное катание Алина Загитова, Алена Леонова, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева.

Дополнительная информация

http://fsrussia.ru/news/3104-sostav-uchastnikov-i-raspisanie-kontrolnykh-prokatov-v-sochi-9-10-sentyabrya.html

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