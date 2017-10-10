Медведева выступит на этапе "Гран-при" в Москве

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева примет участие в этапе "Гран-при" в Москве, сообщает официальный сайт ISU. Помимо нее, в женском одиночном катании выступят Валерия Михайлова и Елена Радионова.

В мужском турнире Россию представят Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Андрей Лазукин, в соревнованиях пар - Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Ксения Столбова/Федор Климов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. В танцах на льду от России выступят Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Бетина Попова/Сергей Морозов и Александра Степанова/Иван Букин.

Этап "Гран-при" в Москве пройдет с 20 по 22 октября.