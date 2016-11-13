Медведева выиграла парижский этап "Гран-при", Сотскова – вторая

Россиянка Евгения Медведева стала победительницей этапа "Гран-при" в Париже. Она набрала максимальное количество баллов и в короткой, и в произвольных программах. Второе место заняла ее соотечественница Мария Сотскова, которая также стала второй и в произвольной программе.
Замкнула тройку японка Вакаба Хигути. Еще одна представительница России Алена Леонова стала 12-й.
Париж (Франция)
"Гран-при"
Trophee de France
Женщины
Произвольная программа
1. МЕДВЕДЕВА (Россия) – 143,02
2. СОТСКОВА (Россия) – 131,64
3. Хигути (Япония) – 129,46
4. Пак Со Юн (Корея) – 120,30
5. Мейте (Франция) – 119,87
6. Дэйлмен (Канада) – 119,40…
12. ЛЕОНОВА (Россия) – 77,49
Итог
1. МЕДВЕДЕВА (Россия) – 221,54
2. СОТСКОВА (Россия) – 200,35
3. Хигути (Япония) – 194,48
4. Дэйлмен (Канада) – 192,10
5. Пак Со Юн (Корея) – 185,19
6. Лекавелье (Франция) – 184,65…
12. ЛЕОНОВА (Россия) – 141,36
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1823_200_1/