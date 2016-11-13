Медведева выиграла парижский этап "Гран-при", Сотскова – вторая

Россиянка Евгения Медведева стала победительницей этапа "Гран-при" в Париже. Она набрала максимальное количество баллов и в короткой, и в произвольных программах. Второе место заняла ее соотечественница Мария Сотскова, которая также стала второй и в произвольной программе.

Замкнула тройку японка Вакаба Хигути. Еще одна представительница России Алена Леонова стала 12-й.

Париж (Франция)

"Гран-при"

Trophee de France

Женщины

Произвольная программа

1. МЕДВЕДЕВА (Россия) – 143,02

2. СОТСКОВА (Россия) – 131,64

3. Хигути (Япония) – 129,46

4. Пак Со Юн (Корея) – 120,30

5. Мейте (Франция) – 119,87

6. Дэйлмен (Канада) – 119,40…

12. ЛЕОНОВА (Россия) – 77,49

Итог

1. МЕДВЕДЕВА (Россия) – 221,54

2. СОТСКОВА (Россия) – 200,35

3. Хигути (Япония) – 194,48

4. Дэйлмен (Канада) – 192,10

5. Пак Со Юн (Корея) – 185,19

6. Лекавелье (Франция) – 184,65…

12. ЛЕОНОВА (Россия) – 141,36