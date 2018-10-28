Медведева стала первой в произвольной программе, Туктамышева выиграла Skate Canada

Российская фигуристка Евгения Медведева стала первой в произвольной программе на втором этапе "Гран-при" в Канаде. Она показала результата 137,08 балла. Второе место заняла японка Мако Ямасита (136,76), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (129,10).
По итогу двух программ Медведева заняла третье место на Skate Canada (197,91), второй стала Ямасита (203,06). Выиграла соревнования Туктамышева (203,32)
Фигурное катание
Лаваль (Канада)
"Гран-при"
Skate Canada
Женщины
Произвольная программа
1. Евгения Медведева (Россия) - 137,08
2. Мако Ямасита (Япония) - 136,76
3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 129,10
4. Мэрайя Белл (США) - 126,90
5. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 124,52
6. Дарья Паненкова (Россия) - 117,13
Итог
1. Елизавета Туктамышева (Россия) - 203,32
2. Мако Ямасита (Япония) - 203,06
3. Евгения Медведева (Россия) - 197,91
4. Мэрайя Белл (США) - 190,25
5. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 185,71
6. Вакаба Хигути (Япония) - 181.29
9. Дарья Паненкова (Россия) - 168,54