Медведева стала первой в произвольной программе, Туктамышева выиграла Skate Canada

Российская фигуристка Евгения Медведева стала первой в произвольной программе на втором этапе "Гран-при" в Канаде. Она показала результата 137,08 балла. Второе место заняла японка Мако Ямасита (136,76), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (129,10).

По итогу двух программ Медведева заняла третье место на Skate Canada (197,91), второй стала Ямасита (203,06). Выиграла соревнования Туктамышева (203,32)

Фигурное катание

Лаваль (Канада)

"Гран-при"

Skate Canada

Женщины

Произвольная программа

1. Евгения Медведева (Россия) - 137,08

2. Мако Ямасита (Япония) - 136,76

3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 129,10

4. Мэрайя Белл (США) - 126,90

5. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 124,52

6. Дарья Паненкова (Россия) - 117,13

Итог

1. Елизавета Туктамышева (Россия) - 203,32

2. Мако Ямасита (Япония) - 203,06

3. Евгения Медведева (Россия) - 197,91

4. Мэрайя Белл (США) - 190,25

5. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 185,71

6. Вакаба Хигути (Япония) - 181.29

9. Дарья Паненкова (Россия) - 168,54