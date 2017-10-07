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16:12 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Медведева сменила произвольную программу на "Анну Каренину"


Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган остался доволен выступлением фигуристки Евгении Медведевой на Japan Open. Коган также добавил, что на турнире в Японии 17-летняя россиянка представила новую произвольную программу.

– Медведева сменила произвольную программу, – цитирует "Р-Спорт" Когана. – На Japan Open она представила новую произвольную программу – "Анна Каренина". Евгения показала ее достаточно успешно, прокатав чисто все элементы и получив высокие оценки.

Напомним, что Медведева на Japan Open победила в соревновании одиночниц, набрав по итогам произвольной программы 152,08 балла.

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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20171007/1126843267.html

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