Медведева рассказала, что не ожидала такого количества негатива

Российская фигуристка Евгения Медведева сказала, что она не ожидала массовой ненависти со стороны групп болельщиков. Россиянка допустила два падения на этапе "Гран-при" во Франции, заняла только 4-е место и не смогла выйти в финал серии.

- Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла и наговаривать. Наговаривать, что какая я хорошая, какая я плохая. Что люди будут разделяться на два лагеря, - цитируют спортсменку "РИА Новости". - Но, честно говоря, я не ожидала, что все будет в таком количестве. Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти, я не ожидала. Мне нужно научиться с этим жить. Мне уже становится легче, мне помогают мои родные и близкие друзья, но невозможно отгородиться куполом от всего. Но нужно просто привыкнуть. Нужно научиться не обращать на это внимание. Нужно время.

Напомним, после Олимпиады-2018, где Медведева заняла второе место, россиянка рассталась с тренером Этери Тутберидзе и начала работать с канадцем Брайаном Орсером. Победу во Франции одержала японка Рика Кихира.

Крах Медведевой. Что это было?