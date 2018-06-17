Медведева прилетела в Канаду для работы с Орсером

Российская фигуристка Евгения Медведева прилетела в канадский Торонто, где будет готовиться к предстоящему сезону под руководством тренера Брайана Орсера. Об этом в своем Твиттере сообщил американский фигурист Джейсон Браун.

- Торонто был прекрасен и до этого, но сейчас стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду, - написал Браун, опубликовав фото с Медведевой.

Напомним, по окончанию сезона Медведева объявила о прекращении сотрудничества с Этери Тутберидзе. Фигуристка работала с ней с 2007 года. Ранее Медведва, завоевавшая на Олимпиаде в Пхенчхане два серебра, сообщила, что полностью восстановилась после травмы ноги и приступила к тренировкам.