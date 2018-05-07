Медведева приехала в ФФКР оформлять уход от Тутберидзе. Видео

Двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева прибыла в офис Федерации фигурного катания на коньках России в сопровождении своей мамы.

По информации "СЭ", цель визита – документально оформить расставание с тренером Этери Тутберидзе, об уходе спортсменки от которого уже сообщалось ранее.

Ожидается, что новым тренером Медведевой станет канадский специалист Брайан Орсер.

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