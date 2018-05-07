15:12 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Медведева приехала в ФФККР оформлять уход от Тутберидзе. Видео

Евгения МЕДВЕДВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Евгения МЕДВЕДВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева прибыла в офис Федерации фигурного катания на коньках России в сопровождении своей мамы.

По информации "СЭ", цель визита – документально оформить расставание с тренером Этери Тутберидзе, об уходе спортсменки от которого уже сообщалось ранее.

Ожидается, что новым тренером Медведевой станет канадский специалист Брайан Орсер.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Наиля

marsey... А что с ней сделали? Ей создали комфортные условия!!! Ее хвалили и пиарили на всех каналах, почти все комментаторы кричали, что она достойна звания чемпионки ОИ. Ее пригласили во все коммерческие проекты. Но в спорте всегда так, приходит кто-то молодой, более талантливый и побеждает. В свое время она то же отодвинула менее талантливых. Но не придти к тренеру, не поблагодарить, и объяснить ситуацию по-моему вверх неблагодарности, и я бы сказала еще и лицемерия. Ведь два месяца назад округляла глаза и кричала, что это не так. И, потом, почему все решили, что если бы не выступала Алина, то Женя бы победила. а если бы ошиблась. Медаль уплыла бы в Канаду. Как говорят один взмах бабочки на одном конце земли, все меняет на другом.

16:42

kuz_mich

За Арсеналий с децтва!)) 16:31 )))) так и думал, что дело дойдет до старика Эйнштейна))))

16:39

За Арсеналий с децтва!))

kuz_mich Ну тогда читайте Эйнштейна.)

16:31

Pasific

marsey, так могут рассуждать люди которые не знакомы с тренировочным процессом в фигурном катании)

16:28

kuz_mich

За Арсеналий с децтва!)) 16:14 Чемпион мира, тем более двухкратный, уже не может быть ноунеймом по определению, особенно в довольно таки популярном ФК, какую бы Вы не использовали теорию относительности

16:26

Pasific

За Арсеналий с децтва!)) а ты то в своей жизни что нибудь выиграл? или ты тоже нонейм любитель онлайн игр?)))

16:26

marsey

желаю успехов Евгении! не могу сказать, что являюсь её фанатом, но после всего, что тренер (или тренеришка :) ) и федерация вместе с ОКР с ней сделали, использовали, а потом, по сути, выбросили - это не по-человечески, неправильно, некрасиво и т.п. поэтому я очень надеюсь, что Медведева сможет выйти на новый уровень и обыграть тамберидзе и её цыплячий выводок. вне зависимости от спортивного гражданства, которое Евгения оставит или получит.

16:15

За Арсеналий с децтва!))

kuz_mich Всё в нашем мире относительно.) По сравнению с Олимпийскими чемпионками она никто.) Даже Сотникова войдёт в историю как более знаковая фигуристка!)) А Бабасян войдёт в историю как навыигрывавшая кучу второстепенных стартов, и проигравшая главный!))

16:14

kuz_mich

За Арсеналий с децтва!)) 15:42 - У Вас что-то с проблема с оценкой. Как можно назвать двухкратную чемпионку мира и европы ноунеймом?

16:10

bender57

журналист, скажи паравозик тыр-тыр-тыр

15:55

delopri

Удачи с новым тренером, Женя, как показало вчерашнее выступление бывшего, ты правильно делаешь, что уходишь от нее. Постарайся сдержаться и не уподобиться ей. И пусть никогда в твоей жизни больше не будет таких тяжелых и болезненных сезонов, как этот, и таких тренерских просчетов с подготовкой.

15:51

копалыч

Для федерации тутберидзе со своим выводком прыгающих роботов - курочка, несущая золотые яй...медали, а Медведева - сбитый летчик, с малопонятным будущим. Не удивлюсь, что Медведева сменит гражданство...

15:45

За Арсеналий с децтва!))

распиаренная пустышка.)

15:43

Хомикадзе

этот мир сошел с ума.

15:42

За Арсеналий с децтва!))

Не много ли внимания этому ноунейму, проигравшему главный старт своей карьеры?))

15:42

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