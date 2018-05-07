Медведева приехала в ФФККР оформлять уход от Тутберидзе. Видео

Двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева прибыла в офис Федерации фигурного катания на коньках России в сопровождении своей мамы.
По информации "СЭ", цель визита – документально оформить расставание с тренером Этери Тутберидзе, об уходе спортсменки от которого уже сообщалось ранее.
Ожидается, что новым тренером Медведевой станет канадский специалист Брайан Орсер.
Тутберидзе vs Медведева. Скандал был неизбежен? //
Почему Медведева уходит от Тутберидзе //
Тутберидзе и Медведева: мосты сожжены //
Медведева ушла от тренера. И из спорта?
Наиля
marsey... А что с ней сделали? Ей создали комфортные условия!!! Ее хвалили и пиарили на всех каналах, почти все комментаторы кричали, что она достойна звания чемпионки ОИ. Ее пригласили во все коммерческие проекты. Но в спорте всегда так, приходит кто-то молодой, более талантливый и побеждает. В свое время она то же отодвинула менее талантливых. Но не придти к тренеру, не поблагодарить, и объяснить ситуацию по-моему вверх неблагодарности, и я бы сказала еще и лицемерия. Ведь два месяца назад округляла глаза и кричала, что это не так. И, потом, почему все решили, что если бы не выступала Алина, то Женя бы победила. а если бы ошиблась. Медаль уплыла бы в Канаду. Как говорят один взмах бабочки на одном конце земли, все меняет на другом.
16:42
kuz_mich
За Арсеналий с децтва!)) 16:31 )))) так и думал, что дело дойдет до старика Эйнштейна))))
16:39
За Арсеналий с децтва!))
kuz_mich Ну тогда читайте Эйнштейна.)
16:31
Pasific
marsey, так могут рассуждать люди которые не знакомы с тренировочным процессом в фигурном катании)
16:28
kuz_mich
За Арсеналий с децтва!)) 16:14 Чемпион мира, тем более двухкратный, уже не может быть ноунеймом по определению, особенно в довольно таки популярном ФК, какую бы Вы не использовали теорию относительности
16:26
Pasific
За Арсеналий с децтва!)) а ты то в своей жизни что нибудь выиграл? или ты тоже нонейм любитель онлайн игр?)))
16:26
marsey
желаю успехов Евгении! не могу сказать, что являюсь её фанатом, но после всего, что тренер (или тренеришка :) ) и федерация вместе с ОКР с ней сделали, использовали, а потом, по сути, выбросили - это не по-человечески, неправильно, некрасиво и т.п. поэтому я очень надеюсь, что Медведева сможет выйти на новый уровень и обыграть тамберидзе и её цыплячий выводок. вне зависимости от спортивного гражданства, которое Евгения оставит или получит.
16:15
За Арсеналий с децтва!))
kuz_mich Всё в нашем мире относительно.) По сравнению с Олимпийскими чемпионками она никто.) Даже Сотникова войдёт в историю как более знаковая фигуристка!)) А Бабасян войдёт в историю как навыигрывавшая кучу второстепенных стартов, и проигравшая главный!))
16:14
kuz_mich
За Арсеналий с децтва!)) 15:42 - У Вас что-то с проблема с оценкой. Как можно назвать двухкратную чемпионку мира и европы ноунеймом?
16:10
bender57
журналист, скажи паравозик тыр-тыр-тыр
15:55
delopri
Удачи с новым тренером, Женя, как показало вчерашнее выступление бывшего, ты правильно делаешь, что уходишь от нее. Постарайся сдержаться и не уподобиться ей. И пусть никогда в твоей жизни больше не будет таких тяжелых и болезненных сезонов, как этот, и таких тренерских просчетов с подготовкой.
15:51
копалыч
Для федерации тутберидзе со своим выводком прыгающих роботов - курочка, несущая золотые яй...медали, а Медведева - сбитый летчик, с малопонятным будущим. Не удивлюсь, что Медведева сменит гражданство...
15:45
За Арсеналий с децтва!))
распиаренная пустышка.)
15:43
Хомикадзе
этот мир сошел с ума.
15:42
За Арсеналий с децтва!))
Не много ли внимания этому ноунейму, проигравшему главный старт своей карьеры?))
15:42