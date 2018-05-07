Медведева приедет в Канаду к Орсеру в конце июня

Российская фигуристка Евгения Медведева должна приехать тренироваться в Торонто в конце июня, сообщает icenetwork.com. Об этом заявил ее новый тренер Брайан Орсер.

Двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады-2018 сегодня объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Тренироваться она будет в Канаде, но менять гражданство не собирается.

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