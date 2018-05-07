22:53 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Медведева приедет в Канаду к Орсеру в конце июня

Российская фигуристка Евгения Медведева должна приехать тренироваться в Торонто в конце июня, сообщает icenetwork.com. Об этом заявил ее новый тренер Брайан Орсер

Двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады-2018 сегодня объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Тренироваться она будет в Канаде, но менять гражданство не собирается.

Медведева объявила об уходе от Тутберидзе // 
Медведева продолжит выступать за Россию // 
Развод Медведевой и Тутберидзе. 10 главных вопросов по теме //
Евгения Медведева: "Уезжаю в Северную Америку" //
"Это не предательство". Еще одна версия ухода Медведевой
Орсер: "Медведева сказала, что ничего не хочет говорить по поводу ситуации с тренером"  //
"Тренер не должен этого говорить". Тарасова раскритиковала Тутберидзе 

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!