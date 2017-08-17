Медведева претендует на звание спортсменки года по версии WSF

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вошла в список номинантов на звание лучшей спортсменки года по версии Women's sports foundation (WSF), сообщает официальный сайт международной организации. Также на это звание претендует и олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Инна Дериглазова.

Голосование стартовало 16 августа, оно завершится через 9 дней. Победитель будет определен по совокупному количеству голосов комитета WSF и общественного голосования (по 50 процентов в каждом).

WSF награждает женщин как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. Организация была основана в 1974 году. Ее основная цель - вовлечение женщин в спорт.