Медведева показала свои новые коньки из розового золота. Фото

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала коньки, в которых будет выступать в новом сезоне. В настоящее время спортсменка тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера.
"Совершенство из розового золота. Для меня большая честь быть первым обладателем этих невероятных лезвий, - написала Медведева в Инстаграме. - Эти лезвия стали не просто инструментом, эти лезвия стали ювелирным изделием, сделанным из настоящего розового золота. Спасибо.
П.С. Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки стразиками".
Rose Gold perfection by favorite @johnwilsonblades This is a great honor for me, to be the first owner of this incredible blades. These blades became not instrument only, these blades are jewels, made by real Rose Gold. Thanks to @johnwilsonblades P.S. Had so much fun to custom my boots by @edeaskates with crystals✨ . . . Совершенство из Розового Золота от любимых @johnwilsonblades Для меня большая честь, быть первым обладателем этих невероятных лезвий. Эти лезвия стали не просто инструментом, эти лезвия стали ювелирным изделием, сделанным из настоящего Розового Золота. Спасибо @johnwilsonblades П.С. Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки от @edeaskates стразиками✨