Медведева победила на этапе "Гран-при" в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева стала первой на этапе "Грап-при" в России.
На втором месте – итальянка Каролина Костнер. Еще одна представительница России Елена Радионова – четвертая, 15-летняя Валерия Михайлова – седьмая.
Москва (Россия)
"Гран-при"
Rostelecom Cup
Женщины
Произвольная программа
1. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 150,46
2. Костнер (Италия) - 141,36
3. Хигути (Япония) - 137,57
4. РАДИОНОВА (Россия) - 126,77
5. Сакамото (Япония) - 125,12
6. Белл (США) - 124,71…
8. МИХАЙЛОВА (Россия) - 121,71
Итог
1. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 231,21
2. Костнер (Италия) - 215,98
3. Хигути (Япония) - 207,17
4. РАДИОНОВА (Россия) - 195,52
5. Сакамото (Япония) - 194,00
6. Белл (США) - 188,56
7. МИХАЙЛОВА (Россия) - 185,09
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2017-2018/events/1971_200_1/
КГИ
Мне очень понравилась эта ПП Жени. Она настолько органично в ней смотрится. Каренина намного лучше той, что ставил Авербух. Илья очень талантливый постановщик, Юлин СШ, Женина "Слышу не слышу" это настоящие шедевры. Но иногда он такое накреативит, что без либретто не разберёшься, о чем же программа. На мой взгляд, в ПП этого сезона для Жени Глейхенгауз обыграл Авербуха.
21:48
rusfed 2.0
Мне не понравилась программа, которую поставили Медведевой. Невыразительная. Ни о чем. Не ее.
21:17