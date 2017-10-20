Медведева - первая после короткой программы в Москве, Радионова - пятая

Российская фигуристка Евгения Медведева лидируют после короткой программы на этапе "Грап-при" в Москве. Результат 17-летней россиянки – 80,75 балла. Это всего на 0,10 балла меньше, что ее мировой рекорд, установленный в апреле на командном чемпионате мира в Токио.
На втором месте – итальянка Каролина Костнер. Еще одна представительница России Елена Радионова – пятая, 15-летняя Валерия Михайлова – восьмая.
Москва (Россия)
"Гран-при"
Rostelecom Cup
Женщины
Короткая программа
1. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 80,75
2. Костнер (Италия) - 74,62
3. Хигути (Япония) - 69,60
4. Сакамото (Япония) - 68,88
5. РАДИОНОВА (Россия) - 68,75
6. Турсынбаева (Казахстан) - 63,92…
8. МИХАЙЛОВА (Россия) - 63,38
vasivanoo
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
21:45
)V(ax
Инопланетянка.
21:40