21:33 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Медведева - первая после короткой программы в Москве, Радионова - пятая

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Российская фигуристка Евгения Медведева лидируют после короткой программы на этапе "Грап-при" в Москве. Результат 17-летней россиянки – 80,75 балла. Это всего на 0,10 балла меньше, что ее мировой рекорд, установленный в апреле на командном чемпионате мира в Токио.

На втором месте – итальянка Каролина Костнер. Еще одна представительница России Елена Радионова – пятая, 15-летняя Валерия Михайлова – восьмая.

Москва (Россия)

"Гран-при"

Rostelecom Cup

Женщины

Короткая программа

1. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 80,75

2. Костнер (Италия) - 74,62

3. Хигути (Япония) - 69,60

4. Сакамото (Япония) - 68,88

5. РАДИОНОВА (Россия) - 68,75

6. Турсынбаева (Казахстан) - 63,92…

8. МИХАЙЛОВА (Россия) - 63,38

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vasivanoo

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

21:45

)V(ax

Инопланетянка.

21:40