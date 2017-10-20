Медведева - первая после короткой программы в Москве, Радионова - пятая

Российская фигуристка Евгения Медведева лидируют после короткой программы на этапе "Грап-при" в Москве. Результат 17-летней россиянки – 80,75 балла. Это всего на 0,10 балла меньше, что ее мировой рекорд, установленный в апреле на командном чемпионате мира в Токио.

На втором месте – итальянка Каролина Костнер. Еще одна представительница России Елена Радионова – пятая, 15-летняя Валерия Михайлова – восьмая.

Москва (Россия)

"Гран-при"

Rostelecom Cup

Женщины

Короткая программа

1. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 80,75

2. Костнер (Италия) - 74,62

3. Хигути (Япония) - 69,60

4. Сакамото (Япония) - 68,88

5. РАДИОНОВА (Россия) - 68,75

6. Турсынбаева (Казахстан) - 63,92…

8. МИХАЙЛОВА (Россия) - 63,38