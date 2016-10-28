23:36 28 октября | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Медведева - первая после короткой программы на этапе "Гран-при" в Канаде, Туктамышева - третья

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Евгения Медведева лидирует после короткой программы на этапе "Гран-при" в Канаде. Результат россиянки – 76,24. Второй результат у представительницы Канады Кэтлин Осмонд. Замыкает тройку сильнейших после первого вида программы другая россиянка – Елизавета Туктамышева.

Миссиссога (Канада)

"Гран-при"

Skate Canada

Женщины

Короткая программа

1. МЕДВЕДЕВА (Россия) – 76,24

2. Осмонд (Канада) – 74,33

3. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) – 66,79

4. Хонго (Япония) – 65,75

5. Мияхара (Япония) – 65,24

6. Шартран (Канада) – 62,15

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1821_200_1/

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