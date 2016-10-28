Медведева - первая после короткой программы на этапе "Гран-при" в Канаде, Туктамышева - третья

Евгения Медведева лидирует после короткой программы на этапе "Гран-при" в Канаде. Результат россиянки – 76,24. Второй результат у представительницы Канады Кэтлин Осмонд. Замыкает тройку сильнейших после первого вида программы другая россиянка – Елизавета Туктамышева.
Миссиссога (Канада)
"Гран-при"
Skate Canada
Женщины
Короткая программа
1. МЕДВЕДЕВА (Россия) – 76,24
2. Осмонд (Канада) – 74,33
3. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) – 66,79
4. Хонго (Япония) – 65,75
5. Мияхара (Япония) – 65,24
6. Шартран (Канада) – 62,15
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1821_200_1/