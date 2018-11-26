Медведева объяснила, почему ушла от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему после Игр в Пхенчхане ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 19-летняя спортсменка также персонально отметила тренеров, которым благодарна за многолетнюю работу.

- Почему стиль работы в прежней команде больше не стал подходить? Потому что выросла и... Как правильно выразиться... Мне хотелось больше проявлять себя, - цитирует "РИА Новости" Медведеву. - В творческом плане. Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт. Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. И я хочу поддерживать этот уровень, чтобы просто показать, что весь предыдущий труд был не зря.

Это Дудаков Сергей Викторович, Этери Георгиевна (Тутберидзе), Даня Глейхенгауз, Сережа Розанов, Людмила Борисовна Шалашова. Очень много людей со мной работали, и всем им я безумно благодарна.

И та работа, которую со мной проделали эти люди, она во мне осталась. Но теперь я должна показать новую работу. Совместить две школы - русскую и канадскую. Нужно совокупить их, чтобы получилось нечто... Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится.