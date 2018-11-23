Медведева не упала в короткой программе

Российская фигуристка Евгения Медведева представила короткую программу на этапе "Гран-при" во Франции. 19-летняя спортсменка не допустила ни одного падения.

Ее результат составил 67.55 балла. Она занимает промежуточное третье место.

Отметим, что этап "Гран-при" во Франции является заключительным. На этих соревнованиях решится судьба путевок в финал турнира, который пройдет с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

Напомним, что Медведева в этом сезоне заняла третье место на Skate Canada.

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