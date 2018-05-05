11:51 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Медведева может сменить гражданство после перехода к канадскому тренеру

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Фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Об этом сообщает агенство "Весь спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Орсер известен работой с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю и двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом. Чтобы начать тренеровки со специалистов, 18-летняя Медведева в июне переедет в Канаду. Также спортсменка может сменить спортивное гражданство, чтобы представлять Армению на официальных стартах.

Напомним в Пхенчхане Медведева завоевала две серебряные медали в личном и командном зачете.

 

Дополнительная информация

http://allsportinfo.ru/index.php?id=116258

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КОММЕНТАРИИ (15)
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MrSmith1982

Армению :)

13:24

Vorlod

Логично .Армении тоже олимпийские медали нужны .А в России за 4 года нынешние пятиклашки подрастут,в состав не пробиться.

13:09

BeeBop

Благодаря этой новости теперь все знают что такое "Весь спорт"...

13:07

Viktora1942

Скатертью дорога, обойдемся и без тебя.

13:01

дост

ммм. прикольно Ну да и ладно

12:48

aliens01

Будет Женя джан Медведян?:)))

12:31

За Арсеналий с децтва!))

До Бабасянки хоть задним числом дойдёт, что в этой стране ты после использования нафиг никому не нужна...)) Пока были шансы на золото, все пылинки с неё сдували и лицемерно лебезили, как продула и сдулась, так сразу оказалась кинутой собственным тренером...)) приспособленкой и коньюктурщицей туберидзе.))

12:21

Vlаdimir

Ну вот в это не верю.

12:16

Дортмунд

Значит сильно обижена!)

12:14

Дортмунд

Thomas_Boy_ Я буду симпатизировать Медведевой под любым флагом. ======== да мы знаем, что ты, тот еще нижегородский дурачок!))

12:12

Serenky25

Аремения это страна где проживают древние Арии?

12:04

Thomas_Boy_

Я буду симпатизировать Медведевой под любым флагом. А будет ли Смока ненавидеть ее, если она канадкой станет?

12:02

Сергей Бачински

Почему не видно восторженных комментариев армии поклонников Жени, главной патриотки страны?

12:01

За Арсеналий с децтва!))

Так то фанаты Женечки будут любить её и под канадским флагом.)) Зы. Губа не дура, в сильнейшую ФК-державу хочет.)

11:59

Электросталец

Что за страна Аремения? Никол Пашинян?

11:59

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