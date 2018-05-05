Медведева может сменить гражданство после перехода к канадскому тренеру

Фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Об этом сообщает агенство "Весь спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Орсер известен работой с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю и двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом. Чтобы начать тренеровки со специалистов, 18-летняя Медведева в июне переедет в Канаду. Также спортсменка может сменить спортивное гражданство, чтобы представлять Армению на официальных стартах.

Напомним в Пхенчхане Медведева завоевала две серебряные медали в личном и командном зачете.