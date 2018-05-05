Медведева может сменить гражданство после перехода к канадскому тренеру

Фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Об этом сообщает агенство "Весь спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Орсер известен работой с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю и двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом. Чтобы начать тренеровки со специалистов, 18-летняя Медведева в июне переедет в Канаду. Также спортсменка может сменить спортивное гражданство, чтобы представлять Армению на официальных стартах.
Напомним в Пхенчхане Медведева завоевала две серебряные медали в личном и командном зачете.
MrSmith1982
Армению :)
13:24
Vorlod
Логично .Армении тоже олимпийские медали нужны .А в России за 4 года нынешние пятиклашки подрастут,в состав не пробиться.
13:09
BeeBop
Благодаря этой новости теперь все знают что такое "Весь спорт"...
13:07
Viktora1942
Скатертью дорога, обойдемся и без тебя.
13:01
дост
ммм. прикольно Ну да и ладно
12:48
aliens01
Будет Женя джан Медведян?:)))
12:31
За Арсеналий с децтва!))
До Бабасянки хоть задним числом дойдёт, что в этой стране ты после использования нафиг никому не нужна...)) Пока были шансы на золото, все пылинки с неё сдували и лицемерно лебезили, как продула и сдулась, так сразу оказалась кинутой собственным тренером...)) приспособленкой и коньюктурщицей туберидзе.))
12:21
Vlаdimir
Ну вот в это не верю.
12:16
Дортмунд
Значит сильно обижена!)
12:14
Дортмунд
Thomas_Boy_ Я буду симпатизировать Медведевой под любым флагом. ======== да мы знаем, что ты, тот еще нижегородский дурачок!))
12:12
Serenky25
Аремения это страна где проживают древние Арии?
12:04
Thomas_Boy_
Я буду симпатизировать Медведевой под любым флагом. А будет ли Смока ненавидеть ее, если она канадкой станет?
12:02
Сергей Бачински
Почему не видно восторженных комментариев армии поклонников Жени, главной патриотки страны?
12:01
За Арсеналий с децтва!))
Так то фанаты Женечки будут любить её и под канадским флагом.)) Зы. Губа не дура, в сильнейшую ФК-державу хочет.)
11:59
Электросталец
Что за страна Аремения? Никол Пашинян?
11:59