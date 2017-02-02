Медведева, Мамун, Мустафина и Трефилов получили "Серебряные лани"

Церемония вручения награды "Серебряная лань" проходит в здании Олимпийского комитета России. Ежегодно Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) выбирает десять сильнейших спортсменов, лучшего тренера и команду года вот уже 17 лет подряд. На церемонии были отмечены лучшие спортсмены по итогам олимпийского 2016 года.

Номинантами стали Виктория Бойкова (паралимпийское фехтование), Софья Великая (фехтование), Наталья Ищенко и Светлана Ромашина (обе – синхронное плавание), Сергей Карякин (шахматы), Александр Лесун (пятиборье), Маргарита Мамун (художественная гимнастика), Евгения Медведева (фигурное катание), Алия Мустафина (спортивная гимнастика), Сослан Рамонов (вольная борьба), Евгений Тищенко (бокс).

Лучшим тренером был признан Евгений Трефилов, а лучшей командой – женская сборная России по гандболу. (Елена СОБОЛЬ)