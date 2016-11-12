Медведева лидирует после короткой программы в Париже, побив личный рекорд

Россиянка Евгения Медведева показала лучший результат в короткой программе на этапе "Гран-при" в Париже. 16-летняя спортсменка получила 78,52 балла, что является ее личным рекордом. На втором месте расположилась канадка Габриэль Дэйлмен, замыкает тройку Мария Сотскова. Еще одна россиянка Алена Леонова показала седьмой результат.

Фигурное катание

Париж (Франция)

"Гран-при"

Trophee de France

Женщины

Короткая программа

1. МЕДВЕДЕВА (Россия) – 78,52

2. Дэйлмен (Канада) – 72,70

3. СОТСКОВА (Россия) – 68,71

4. Лекавелье (Франция) – 66,61

5. Хигути (Япония) – 65,02

6. Пак Со Юн (Корея) – 64,89

7. ЛЕОНОВА (Россия) – 63,87