17:56 25 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

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Россиянка Евгения Медведева показала лучший результат в короткой программе на чемпионате Европы в Остраве. Второе место занимает ее соотечественница Анна Погорилая. Тройку призеров замыкает итальянка Каролина Костнер.

Еше одна представительница России - Мария Сотскова - показала четвертый результат.

Острава (Чехия)

Чемпионат Европы

Женщины

Короткая программа

1. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 78.92

2. ПОГОРИЛАЯ (Россия) - 74.39

3. Костнер (Италия) - 72.40

4. СОТСКОВА (Россия) - 72.17

5. Лекавелье (Франция) - 63.81

6. Тот (Венгрия) - 61.49

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/europe/2016-2017/events/1908_200_1/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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aravir

А как же заговор против России? Не понятно, почему Гейевропа её не душит.

19:59 25 января

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