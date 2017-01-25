Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

Россиянка Евгения Медведева показала лучший результат в короткой программе на чемпионате Европы в Остраве. Второе место занимает ее соотечественница Анна Погорилая. Тройку призеров замыкает итальянка Каролина Костнер.
Еше одна представительница России - Мария Сотскова - показала четвертый результат.
Острава (Чехия)
Чемпионат Европы
Женщины
Короткая программа
1. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 78.92
2. ПОГОРИЛАЯ (Россия) - 74.39
3. Костнер (Италия) - 72.40
4. СОТСКОВА (Россия) - 72.17
5. Лекавелье (Франция) - 63.81
6. Тот (Венгрия) - 61.49
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/europe/2016-2017/events/1908_200_1/
aravir
А как же заговор против России? Не понятно, почему Гейевропа её не душит.
19:59 25 января