Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

Россиянка Евгения Медведева показала лучший результат в короткой программе на чемпионате Европы в Остраве. Второе место занимает ее соотечественница Анна Погорилая. Тройку призеров замыкает итальянка Каролина Костнер.

Еше одна представительница России - Мария Сотскова - показала четвертый результат.

Острава (Чехия)

Чемпионат Европы

Женщины

Короткая программа

1. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 78.92

2. ПОГОРИЛАЯ (Россия) - 74.39

3. Костнер (Италия) - 72.40

4. СОТСКОВА (Россия) - 72.17

5. Лекавелье (Франция) - 63.81

6. Тот (Венгрия) - 61.49