Медведева и Загитова представят новые программы в сентябре

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 россиянка Евгения Медведева и олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова представят новые программы 9 сентября на арене "Мегаспорт" в Москве, информирует официальный сайт ФФККР.

В рамках традиционных открытых прокатов фигуристов сборной России также выступят серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях Евгения Тарасова и Владимир Морозов, призеры Олимпиады Наталья Забияко и Александр Энберт, двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин и другие спортсмены основного состава.

Программы фигуристов были поставлены в соответствии с изменениями в правилах, принятые июньским Конгрессом ИСУ.