Медведева и Загитова представят новые программы в сентябре

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 россиянка Евгения Медведева и олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова представят новые программы 9 сентября на арене "Мегаспорт" в Москве, информирует официальный сайт ФФККР.
В рамках традиционных открытых прокатов фигуристов сборной России также выступят серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях Евгения Тарасова и Владимир Морозов, призеры Олимпиады Наталья Забияко и Александр Энберт, двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин и другие спортсмены основного состава.
Программы фигуристов были поставлены в соответствии с изменениями в правилах, принятые июньским Конгрессом ИСУ.
Дополнительная информация
https://fsrussia.ru/intervyu/3810-alina-zagitova-evgeniya-medvedeva-a-takzhe-figuristy-osnovnogo-sostava-sbornoj-rossii-predstavyat-svoi-novye-programmy-na-katke-megasport.html
- Евгения Медведева
- Александра Степанова/ Иван Букин
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Наталья Забияко/ Александр Энберт
- Алина Загитова