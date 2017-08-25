Медведева и Радионова выступят на мемориале Ондрея Непелы

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова выступят на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). В танцах на льду примет участие пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

Полностью состав сборной России на турнир выглядит следующим образом:

мужчины – Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Сергей Воронов (запасной);

женщины – Евгения Медведева, Елена Радионова, Алена Леонова;

парное катание – Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталия Забияко/Александр Энберт;

танцы на льду – Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Александра Степанова/Иван Букин (запасные).

Мемориал Ондрея Непелы пройдет с 21 по 23 сентября.