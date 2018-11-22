Медведева чисто сделала каскад из акселя и риттбергера на тренировке во Франции

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева чисто исполнила каскад из двойного акселя и тройного риттбергера на официальной тренировке перед стартом этапа "Гран-при" во французском Гренобле. Как сообщает "РИА Новости", серебряный призер Олимпийских игр 2018 года провела качественную тренировку, исполнив на плюс каскады тройной лутц – тройной тулуп, 3-2-2, а также двойной аксель – тройной риттбергер.

Единственную грубую ошибку Медведева допустила, упав с тройного флипа. Также в одном из эпизодов она не смогла зайти на двойной аксель, после чего проделала этот элемент безупречно вместе с тем же риттбергером.

Последний этап серии "Гран-при" пройдет 23 и 24 ноября в Гренобле и определит последних участников финала, который состоится 6-9 декабря в Ванкувере.