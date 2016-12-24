Медведева - чемпионка России

Евгения Медведева стала чемпионкой России-2016. Победительница чемпионатов мира и Европы этого года показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программе. Серебро взяла Алина Загитова, а бронзу - Мария Сотскова. Отметим, что результат Медведевой превышает мировой рекорд (228,56), установленный Юна Ким, но он не будет засчитан, поскольку турнир имеет региональный статус.
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева неудачно выступила в произвольной программе и финишировала вне шестерки лидеров.
Челябинск
Чемпионат России
Женщины
Произвольная программа
1. Медведева - 153,49
2. Загитова - 146,95
3. Сотскова - 145,51
4. Погорилая - 142,17
5. Радионова - 139,05
6. Губанова - 133,92
Итог
1. Медведева - 233,57
2. Загитова - 221,21
3. Сотскова - 219,90
4. Погорилая - 215,62
5. Радионова - 209,24
6. Константинова - 200,19
КГИ
Анастасия Волочкова, поедет Аня. Загитова по возрасту ещё не может на взрослые ЧЕ и ЧМ. Но вот судейство учеников Буяновой уже достало. Думал это прекратится, после того как Ковтун от неё ушел, так нет, теперь Машу Сотскову за уши тянут. При всем к ней уважении, как можно было ставить её выше Ани, при таком прокате последней? К ребру прицепились, при этом у Сотсковой не находят недокрутов, и несмотря на одинарный аксель за технику ставят намного больше чем у Ани. А уж почти такие же баллы за компоненты, это вообще беспредел какой то. Понятно, что Маша сейчас единственная ученица Буяновой, с которой та может попасть в сборную, но хватило бы ей и 4-го места. Даже ТАТ удивилась, почему Аня не в призах. Хотя, думаю, что уже на ЧЕ всё станет на свои места и вылезут Машины недокрутики. Но вот за Аню реально обидно. Никогда у неё или её тренера не было такой поддержки у родной Федры..
19:23
Анастасия Волочкова
Спасибо.
19:19
Andre_Saratov
Загитовой не будет на ЧЕ из-за возраста.
19:14
Анастасия Волочкова
Брать нужно и ЧЕ и ЧМ.Немного расстроило,что Погорилая не вошла в тройку.Выходит,что на ЧЕ она не едет?Или контрольный прокат придумают?
19:09
PallMall
Фантастический турнир! Я думал, что Медведева надолго, а оно вон как. Придется ей очень много работать, а то обгонят.
18:58
)V(ax
Спасибо, девочки! Давно не получал такого удовольствия от просмотра фигурного катания. Отсмотрел вчера всю короткую и сегодня. Удивительно, но ни одна из 18-ти фигуристок не разочаровала. Уровень чемпионата просто непревзойденный. Медведева - феномен, Загитова - действительно "бомба"(по словам Тарасовой) - так уверенно и по-взрослому откатать две программы, будучи юниоркой и превзойти по технике Медведеву дорогого стоит. Тутберидзе, конечно, гениальный тренер. Может даже к лучшему, что Липницкая сбежала, значит не судьба.
18:50