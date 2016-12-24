Медведева - чемпионка России

Евгения Медведева стала чемпионкой России-2016. Победительница чемпионатов мира и Европы этого года показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программе. Серебро взяла Алина Загитова, а бронзу - Мария Сотскова. Отметим, что результат Медведевой превышает мировой рекорд (228,56), установленный Юна Ким, но он не будет засчитан, поскольку турнир имеет региональный статус.

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева неудачно выступила в произвольной программе и финишировала вне шестерки лидеров.

Челябинск

Чемпионат России

Женщины

Произвольная программа

1. Медведева - 153,49

2. Загитова - 146,95

3. Сотскова - 145,51

4. Погорилая - 142,17

5. Радионова - 139,05

6. Губанова - 133,92

Итог

1. Медведева - 233,57

2. Загитова - 221,21

3. Сотскова - 219,90

4. Погорилая - 215,62

5. Радионова - 209,24

6. Константинова - 200,19