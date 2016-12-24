18:38 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Медведева - чемпионка России

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Евгения Медведева стала чемпионкой России-2016. Победительница чемпионатов мира и Европы этого года показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программе. Серебро взяла Алина Загитова, а бронзу - Мария Сотскова. Отметим, что результат Медведевой превышает мировой рекорд (228,56), установленный Юна Ким, но он не будет засчитан, поскольку турнир имеет региональный статус.

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева неудачно выступила в произвольной программе и финишировала вне шестерки лидеров.

Челябинск 

Чемпионат России

Женщины

Произвольная программа

1. Медведева - 153,49

2. Загитова - 146,95

3. Сотскова - 145,51

4. Погорилая - 142,17

5. Радионова - 139,05

6. Губанова - 133,92

Итог

1. Медведева - 233,57

2. Загитова - 221,21

3. Сотскова - 219,90

4. Погорилая - 215,62

5. Радионова - 209,24

6. Константинова - 200,19

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КОММЕНТАРИИ (6)
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КГИ

Анастасия Волочкова, поедет Аня. Загитова по возрасту ещё не может на взрослые ЧЕ и ЧМ. Но вот судейство учеников Буяновой уже достало. Думал это прекратится, после того как Ковтун от неё ушел, так нет, теперь Машу Сотскову за уши тянут. При всем к ней уважении, как можно было ставить её выше Ани, при таком прокате последней? К ребру прицепились, при этом у Сотсковой не находят недокрутов, и несмотря на одинарный аксель за технику ставят намного больше чем у Ани. А уж почти такие же баллы за компоненты, это вообще беспредел какой то. Понятно, что Маша сейчас единственная ученица Буяновой, с которой та может попасть в сборную, но хватило бы ей и 4-го места. Даже ТАТ удивилась, почему Аня не в призах. Хотя, думаю, что уже на ЧЕ всё станет на свои места и вылезут Машины недокрутики. Но вот за Аню реально обидно. Никогда у неё или её тренера не было такой поддержки у родной Федры..

19:23

Анастасия Волочкова

Спасибо.

19:19

Andre_Saratov

Загитовой не будет на ЧЕ из-за возраста.

19:14

Анастасия Волочкова

Брать нужно и ЧЕ и ЧМ.Немного расстроило,что Погорилая не вошла в тройку.Выходит,что на ЧЕ она не едет?Или контрольный прокат придумают?

19:09

PallMall

Фантастический турнир! Я думал, что Медведева надолго, а оно вон как. Придется ей очень много работать, а то обгонят.

18:58

)V(ax

Спасибо, девочки! Давно не получал такого удовольствия от просмотра фигурного катания. Отсмотрел вчера всю короткую и сегодня. Удивительно, но ни одна из 18-ти фигуристок не разочаровала. Уровень чемпионата просто непревзойденный. Медведева - феномен, Загитова - действительно "бомба"(по словам Тарасовой) - так уверенно и по-взрослому откатать две программы, будучи юниоркой и превзойти по технике Медведеву дорогого стоит. Тутберидзе, конечно, гениальный тренер. Может даже к лучшему, что Липницкая сбежала, значит не судьба.

18:50

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Материалы других СМИ