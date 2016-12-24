Мария Сотскова: "За выступление на чемпионате России поставила бы себе "четверку"

Бронзовый призер Мария Сотскова положительно оценила выступление на чемпионате России-2016. Фигуристка уступила Алине Загитовой и победительнице соревнований Евгении Медведевой.

- Плачу от того, что я не до конца довольна своим выступлением, - цитирует ТАСС Сотскову. - Для меня место играет роль, но основная задача - это чистый прокат, и каждый раз делать его только лучше. Сегодня я сорвала аксель, плюс прокат был напряженный, и судьи, и все заметили это.

На данный момент я новичок во взрослых соревнованиях и каждый старт мне нужно доказывать, что прошлый успех был не случайностью. Это сложно, но не так сложно, когда добраться до вершины и удерживаться там.

Поставила бы себе за выступление на чемпионате "четверку". Программа была неидеальна, боролась до конца и не опускала руки.