Мария Сотскова: "В Канаде было тяжело без тренера"

Россиянка Мария Сотскова осталась довольна своим выступлением на этапе "Гран-при" в Канаде. Фигуристка заняла второе место, уступив только Кейтлин Осмонд. Тренер Марии Сотсковой Елена Буянова не смогла посетить Канаду по причинам личного характера.

- Я довольна выступлением. Были небольшие помарки и ошибки, но будем это исправлять, - цитирует "Р-Спорт" Сотскову. - Я довольна прокатом в целом, как и результатом, и оценками. Конечно, без тренера было тяжело. Я очень долго переживала, смогу ли настроить себя сама или нет. Но все получилось, все сложилось хорошо. По приезду домой будем работать дальше, готовиться к следующему этапу.