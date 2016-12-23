Мария Сотскова: "В финале "Гран-при" всего пять конкуренток, на чемпионате России - втрое больше"

Фигуристка Мария Сотскова выразила мнение, что на чемпионате России выступать сложнее, чем в финале "Гран-при". На "Гран-при" она заняла пятое место, на российском первенстве, проходящем в Челябинске, идет второй после короткой программы.

- После финала "Гран-при" времени на раскачку не было, но это и хорошо - нет времени расслабиться, тренировки шли в ускоренном режиме, - цитирует ТАСС Сотскову. - Здесь я хочу улучшить свои результаты.

В финале "Гран-при" у тебя всего пять конкуренток, здесь втрое больше, и слабых нет. Причем все делают одно и то же, а значит выигрывать надо чистым прокатом, при этом трогая сердца болельщиков и судей, - отметила спортсменка. - Но мне неважно, с кем я выступаю, я очень хочу отобраться на чемпионат Европы. Из-за этого даже сдерживаю эмоции, чтобы не перегореть - так случается, когда чего-то очень сильно хочешь.