Мария Сотскова: "Невысокими баллами я расстроена, но руки опускать не намерена"

Российская фигуристка Мария Сотскова, занимающая шестое место после короткой программы в финале серии "Гран-при" в Марселе, не намерена опускать руки перед произвольной программой. На первом месте идет россиянка Евгения Медведева, установившая новый мировой рекорд – 79,21 балла. Второе место занимает канадка Кейтлин Осмонд, третье – японка Сатоко Мияхара.

– Я своим прокатом довольна, да и тренеры отметили, что я сегодня каталась с хорошей скоростью, а программа смотрелась достойно, – приводит ТАСС слова Сотсковой. – Невысокими баллами я, конечно, расстроена, но руки опускать не намерена – завтра прокат произвольной программы. Мне без разницы, какой это финал – юниорский или взрослый. Моя задача получать удовольствие от катания, и дарить его зрителям. С этим настроем я сюда и ехала – не нервничать, кататься чисто, бороться за каждый элемент и при этом кататься красиво.