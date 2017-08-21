Мария Сотскова: "Нет такого, что этот год работаю только на Олимпиаду"

Российская фигуристка Мария Сотскова считает, что предстоящий сезон будет для нее не менее ответственным, чем предыдущий. Спортсменка отметила, что ее блищайшей целью является успешное выступление на этапах Гран-при.

– Понятно, что сезон ответственный, – цитирует "Р-Спорт" Сотскову. – Все нацелены и настроены при том, что все способны. Но для меня и прошлый был такой же важный, потому что я из юниоров выходила. А через год появится новая ответственность под каким-то важным видом. Такого, что мы этот год работаем только на Олимпиаду – нет. Из ближайшего и очень важного – этапы Гран-при. Что это такое? Это шаг, на котором ты либо сможешь заявить: "Посмотрите, я есть! Я могу!", либо потеряешь стабильность и отвалишься. Потом будет чемпионат России – вот это, наверное, самый тяжелый старт сезона. И только потом, возможно, будет что-то еще…